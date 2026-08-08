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Ein haushoher Favorit und zahlreiche Wundertüten

Fußball Unterhaus
08.08.2026 13:44
Leithaprodersdorf eliminierte im Cup die Admira.
Leithaprodersdorf eliminierte im Cup die Admira.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Knapp 20 Jahre stand er an der Seitenlinie von Bad Sauerbrunn, kennt die Burgenlandliga wie seine eigene Westentasche. Für die „Krone“ nimmt Urgestein Heinz Kremser zum Saisonstart die Teams der höchsten rot-goldenen Spielklasse unter die Lupe.

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Nach dem Solo-Lauf von Mattersburg hofft der 65-Jährige eigentlich auf eine spannendere Spielzeit – hat aber einen ganz heißen Meistertipp. „Ich bin mir sicher, dass der Titel nur über Leithaprodersdorf geht. Das kommt nicht von ungefähr, dass sie die Admira aus dem Cup gekegelt haben. Eine unfassbar eingespielte Truppe, die mit Levi Markhardt und Noel Kustor ein bärenstarkes Sturmduo hat. In den letzten Jahren haben sie sich jedes Mal gesteigert, nach dem zweiten Platz in der Vorsaison ist jetzt der Titel die logische Schlussfolge.“

Leithaprodersdorf-Goalgetter Kustor.
Leithaprodersdorf-Goalgetter Kustor.(Bild: GEPA)

Lauernde Konkurrenz
Falls nicht, sieht Kremser mit Halbturn und Deutschkreutz gleich zwei Teams in der Lauerposition. „Halbturn hat mit Peter Herglotz einen fähigen Trainer, dazu zwei Slowaken verpflichtet, die dort in der ersten Liga gespielt haben.“ Falls der Abgang von Goalgetter Ziniel für die Nordburgenländer nicht zu verkraften ist, könnte Deutschkreutz Leithaprodersdorf um den Titel matchen. „Sie waren das beste Team der Rückrunde, werden den Flow mitnehmen.“

Gleich elf Abgänge
Auf der Suche nach diesem war man bei Kremsers Herzensverein Bad Sauerbrunn in der Vorsaison vergeblich. „Ich traue ihnen diesmal die Top Fünf zu, dafür haben sie den Kader. Sie sind für mich ebenso eine Wundertüte wie Neusiedl – da könnte es von bis überall hin gehen.“ Der Ostliga-Absteiger erlebte im Sommer einen kompletten Umbruch, gab gleich elf (!) Spieler ab.

Dario Tadic will in Pinkafeld an die 43-Tore-Saison anknüpfen.
Dario Tadic will in Pinkafeld an die 43-Tore-Saison anknüpfen.(Bild: Alexander Diridl / SC HERZ Pinkafeld)

Goalgetter als Trumpf
Ein dickes Fragezeichen steht auch hinter den drei Liga-Neulingen Rust, Lackenbach und Pinkafeld. Letztere führte der 203-fache Bundesliga-Kicker Dario Tadic mit sage und schreibe 43 (!) Treffern in die Burgenlandliga, könnte auch dort zum großen Trumpf werden. „Wenn er wieder 43 Tore macht, sollte der Klassenerhalt kein Problem sein“, lehnt sich Kremser schmunzelnd nicht allzu weit aus dem Fenster. „Dafür könnte es für Rust und Lackenbach richtig knackig werden. Beide haben als Aufsteiger sicherlich keinen einfachen Stand, werden bestimmt im Abstiegskampf verwickelt sein!“

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