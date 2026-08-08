Ein haushoher Favorit und zahlreiche Wundertüten

Nach dem Solo-Lauf von Mattersburg hofft der 65-Jährige eigentlich auf eine spannendere Spielzeit – hat aber einen ganz heißen Meistertipp. „Ich bin mir sicher, dass der Titel nur über Leithaprodersdorf geht. Das kommt nicht von ungefähr, dass sie die Admira aus dem Cup gekegelt haben. Eine unfassbar eingespielte Truppe, die mit Levi Markhardt und Noel Kustor ein bärenstarkes Sturmduo hat. In den letzten Jahren haben sie sich jedes Mal gesteigert, nach dem zweiten Platz in der Vorsaison ist jetzt der Titel die logische Schlussfolge.“