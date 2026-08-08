Pensionslücke: SPÖ nimmt Koalition in die Pflicht

„Für mich ist die Antwort klar“

„Jetzt geht es darum, sich auch politisch einig zu werden“, nimmt die Ministerin die beiden Regierungspartner in die Pflicht. Die Diskussion dürfe dabei nicht auf den Verwaltungsaufwand reduziert werden: „Die Frage lautet, ob wir akzeptieren, dass gleiche oder gleichwertige Arbeit unterschiedlich bezahlt wird. Für mich ist die Antwort klar.“