Das Schweigen der Hühner: Der letzte Akt

Das Krähen und laute Geflatter in der Reichlgasse in Jennersdorf ist ganz verstummt. Die illegale Hühnerfarm zweier Schwestern, die seit Monaten die Nachbarschaft mitten im Stadtgebiet an den Rand der Verzweiflung getrieben hat, ist zwangsgeräumt. Zu allem Überdruss war das Geflügel – darunter viele Gockelhähne, ihr Lärm oft so laut wie ein startendes Flugzeug – immer wieder ausgebüxt und trieb in fremden Gärten sein Unwesen. Sogar bis zum nächsten Einkaufszentrum und zur Schule hinterließen die gefiederten „Rowdys“ ihre Spuren. Nachdem von den Tierhalterinnen der Zutritt verweigert worden war, hatte die Feuerwehr bei einer „Razzia“ vor wenigen Wochen 60 Exemplare eingefangen. Jetzt wurde das restliche Federvieh beschlagnahmt.