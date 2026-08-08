26-Jähriger überschlug sich mit Kleintransporter

In der Nacht zum Samstag kam es auf der A1 Westautobahn bei Sipbachzell zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Syrer verlor die Kontrolle über seinen Kleintransporter, daraufhin dürfte sich das Fahrzeug überschlagen haben.
Am Freitag gegen 23.45 Uhr war ein 26-jähriger Syrer aus dem Bezirk Gmunden mit einem Kleintransporter auf der A1 Westautobahn in Richtung Wien unterwegs. Im Gemeindegebiet von Sipbachzell verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Heftiger Anprall
Der Wagen krachte gegen die Betonmittelleitwand und soll sich laut ersten Angaben durch die Wucht des Anpralls auf die rechte Seite überschlagen haben. Danach kam er auf dem mittleren Fahrsteifen zum Liegen.
Der 26-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.
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