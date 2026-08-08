Fahrraddieb (22) auf frischer Tat ertappt

Als Beamte der Fremdenpolizei am Freitagabend am Hauptbahnhof Linz eine Schwerpunktaktion durchführten, ging ihnen ein vermeintlicher Fahrraddieb ins Netz. Doch der ertappte Afghane (22) wehrte sich heftig.
Am Freitag gegen 23.15 Uhr führte die Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung der Landespolizeidirektion Oberösterreich am Linzer Hauptbahnhof eine Schwerpunktaktion durch. Dabei sah eine Streife einen 22-jährigen Afghanen, der sich am Schloss eines neuwertigen Rennrades zu schaffen machte.
Aussage verweigert
Die Beamten schritten sofort ein und mussten den Mann mit Gewalt zu Boden bringen, da sich dieser heftig zur Wehr setzte. Bei seiner Einvernahme verweigerte er die Aussage. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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