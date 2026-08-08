Fahrraddieb (22) auf frischer Tat ertappt

Am Freitag gegen 23.15 Uhr führte die Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung der Landespolizeidirektion Oberösterreich am Linzer Hauptbahnhof eine Schwerpunktaktion durch. Dabei sah eine Streife einen 22-jährigen Afghanen, der sich am Schloss eines neuwertigen Rennrades zu schaffen machte.