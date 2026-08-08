Eurofighter steigen von Linz zu Abfangflügen auf

Derzeit bekommen Reisende, die ab Linz fliegen, einen für Oberösterreich seltenen Anblick geboten: Zwei Eurofighter stehen startbereit vorm Hanger gegenüber des zivilen Airports. Die Alarmrotte steigt noch das gesamte Wochenende von Linz aus zu Abfangflügen auf, falls es nötig sein sollte.