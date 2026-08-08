Eurofighter steigen von Linz zu Abfangflügen auf

Endlich einmal was los am Linzer Flughafen, wird sich derzeit so mancher schelmische denken. Es sind zwar nicht mehr Passagierflieger als sonst unterwegs, aber mehr los ist trotzdem. Die „Krone“ hat nachgefragt.
Derzeit bekommen Reisende, die ab Linz fliegen, einen für Oberösterreich seltenen Anblick geboten: Zwei Eurofighter stehen startbereit vorm Hanger gegenüber des zivilen Airports. Die Alarmrotte steigt noch das gesamte Wochenende von Linz aus zu Abfangflügen auf, falls es nötig sein sollte.
Platznot ist „schuld“
Wer die Jets in Linz sehen will, bekommt im Sommer noch öfter Gelegenheit. Sie verlegen von Zeltweg (Stmk.) hierher, wenn am Heimatflughafen wegen Sportveranstaltungen am Red Bull Ring Platznot herrscht.
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