Mario Kunasek: „Wir nehmen das Thema Hitze ernst“

Herr Landeshauptmann, nach zwei Hitzewellen binnen kurzer Zeit: Was tut die Politik gegen die Sahara-Temperaturen?

Mario Kunasek: Wir nehmen dieses Thema sehr ernst. Gerade in Spitälern und Heimen für ältere und pflegebedürftige Menschen ist die Situation teils unerträglich. Ich sehe da die Einrichtungen in der Verantwortung, dagegen etwas zu unternehmen. Die Regierungsspitze hat jedenfalls den Auftrag an alle Landesabteilungen erteilt, eine Problemanalyse vorzunehmen und daraus Maßnahmen zu erarbeiten. Ich begrüße auch den Vorstoß von Bildungslandesrat Stefan Hermann, den Sportunterricht zu blocken und in den zwei Wochen vor den Sommerferien ins Freibad zu gehen. Das hätte auch den Vorteil, dass alle Kinder schwimmen lernen.