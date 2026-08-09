Mario Kunasek: „Wir nehmen das Thema Hitze ernst“

Im großen Sommerinterview mit der „Krone“ spricht der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) über Postenbesetzungen im ORF, das Budget, die Koalition mit der ÖVP – und die aktuelle Hitzewelle.
Herr Landeshauptmann, nach zwei Hitzewellen binnen kurzer Zeit: Was tut die Politik gegen die Sahara-Temperaturen?
Mario Kunasek: Wir nehmen dieses Thema sehr ernst. Gerade in Spitälern und Heimen für ältere und pflegebedürftige Menschen ist die Situation teils unerträglich. Ich sehe da die Einrichtungen in der Verantwortung, dagegen etwas zu unternehmen. Die Regierungsspitze hat jedenfalls den Auftrag an alle Landesabteilungen erteilt, eine Problemanalyse vorzunehmen und daraus Maßnahmen zu erarbeiten. Ich begrüße auch den Vorstoß von Bildungslandesrat Stefan Hermann, den Sportunterricht zu blocken und in den zwei Wochen vor den Sommerferien ins Freibad zu gehen. Das hätte auch den Vorteil, dass alle Kinder schwimmen lernen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.