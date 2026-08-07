Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blöd gelaufen

Einbrecherduo schlief nach Coup auf Wiese ein

Vorarlberg
07.08.2026 08:53
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zwei Männer wurden im benachbarten St. Gallen (Schweiz) verhaftet, nachdem sie sich nach einem Diebstahl in einer Tankstelle auf einer nahegelegenen Wiese Schlafen gelegt hatten. Ein Zeuge machte die Polizei auf das Duo aufmerksam, bei dem schließlich auch Beute gefunden wurde.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr wurde bei einer Tankstelle an der St. Galler Zürcherstrasse ein Einbruchsalarm ausgelöst. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei stellten vor Ort Aufbruchspuren fest, von der Täterschaft fehlte jedoch jede Spur. Die Unbekannten hatten im Kassenbereich diverse Waren, darunter Zigaretten, Getränke und Lebensmittel, entwendet.

Lesen Sie auch:
Ein Kajak diente als „Fluchtfahrzeug“. (Symbolbild)
Kurioser Einsatz
Einbrecher flüchtet mit gestohlenem Kajak über See
04.08.2026
Polizei ermittelt
Waffengeschäft gerammt: Spur führt in die Schweiz
09.06.2026
Ermittlungserfolg
Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt
12.06.2026

Zeuge gab entscheidenden Hinweis
Während der Tatbestandsaufnahme, bei der auch ein Einbruchsversuch in ein benachbartes Geschäft entdeckt wurde, trat kurz vor 7.30 Uhr ein Passant an die Beamten heran. Er machte die Polizisten auf zwei Personen aufmerksam, die auf einer Wiese auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes tief und fest schliefen.

Beute lag neben den Schläfern
Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Männer – es handelte sich um zwei algerische Staatsbürger im Alter von 25 und 34 Jahren – entdeckten die Einsatzkräfte Teile des Diebesguts direkt neben ihnen im Gras. Die mutmaßlichen Täter wurden umgehend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft nun, ob das Duo für weitere Delikte verantwortlich ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
07.08.2026 08:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 25°
Symbol wolkig
Bludenz
19° / 28°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
19° / 28°
Symbol wolkig
Feldkirch
18° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Vorarlberg
Polizei sucht Zeugen
Unbekannte stahlen Schilder von Feuerwehrhaus
Binnen weniger Stunden
Ländle-Polizei nahm neun Jugendliche fest
Anhaltende Trockenheit
Kein Wasser mehr: Alpenvereinshaus schließt WC
Sport Tv Logo
Nach Operation
Youngster Maxi Taucher bezwang Nummer 1 erneut
Sperrstunde
Wirtshaussterben: „Sternbräu“ schlittert in Pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf