Einbrecherduo schlief nach Coup auf Wiese ein

Beute lag neben den Schläfern

Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Männer – es handelte sich um zwei algerische Staatsbürger im Alter von 25 und 34 Jahren – entdeckten die Einsatzkräfte Teile des Diebesguts direkt neben ihnen im Gras. Die mutmaßlichen Täter wurden umgehend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft nun, ob das Duo für weitere Delikte verantwortlich ist.