Einbrecherduo schlief nach Coup auf Wiese ein

Zwei Männer wurden im benachbarten St. Gallen (Schweiz) verhaftet, nachdem sie sich nach einem Diebstahl in einer Tankstelle auf einer nahegelegenen Wiese Schlafen gelegt hatten. Ein Zeuge machte die Polizei auf das Duo aufmerksam, bei dem schließlich auch Beute gefunden wurde.
Am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr wurde bei einer Tankstelle an der St. Galler Zürcherstrasse ein Einbruchsalarm ausgelöst. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei stellten vor Ort Aufbruchspuren fest, von der Täterschaft fehlte jedoch jede Spur. Die Unbekannten hatten im Kassenbereich diverse Waren, darunter Zigaretten, Getränke und Lebensmittel, entwendet.
Zeuge gab entscheidenden Hinweis
Während der Tatbestandsaufnahme, bei der auch ein Einbruchsversuch in ein benachbartes Geschäft entdeckt wurde, trat kurz vor 7.30 Uhr ein Passant an die Beamten heran. Er machte die Polizisten auf zwei Personen aufmerksam, die auf einer Wiese auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes tief und fest schliefen.
Beute lag neben den Schläfern
Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Männer – es handelte sich um zwei algerische Staatsbürger im Alter von 25 und 34 Jahren – entdeckten die Einsatzkräfte Teile des Diebesguts direkt neben ihnen im Gras. Die mutmaßlichen Täter wurden umgehend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft nun, ob das Duo für weitere Delikte verantwortlich ist.
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