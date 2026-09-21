Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großprojekt

Fußach plant neues Zentrum um 27,5 Millionen Euro

Vorarlberg
21.09.2026 07:25
Das Fußacher Dorfzentrum wird aufgehübscht.
Das Fußacher Dorfzentrum wird aufgehübscht.(Bild: Gemeinde Fußach)
Die Vorarlberger Gemeinde Fußach erneuert ihren gesamten Ortskern. Bis zum Jahr 2031 entstehen ein neuer Gemeinschaftssaal, ein modernes Gemeindeamt und ein umgestalteter Dorfplatz. Das Land unterstützt die Kommune beim Megaprojekt.
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Mittwoch stimmte die Gemeindevertretung von Fußach den umfassenden Plänen für die Zentrumsentwicklung zu. Der finanzielle Rahmen für dieses Vorhaben beläuft sich auf insgesamt 27,5 Millionen Euro, davon übernimmt das Land Vorarlberg rund 20 Prozent. Am Ende soll ein neuer Dorfkern entstehen, mit der Kirche im Mittelpunkt, umrahmt vom neuen Gemeinschaftssaal, dem Gemeindeamt sowie dem Burghügel. 

Das neue Dorfzentrum mit Kirche, Gemeindeamt und neuem Saal.
Das neue Dorfzentrum mit Kirche, Gemeindeamt und neuem Saal.(Bild: Gemeinde Fußach)

Raum für Sport und Kultur
Die aktuelle Mehrzweckhalle aus dem Jahr 1971 wird vollständig abgerissen. Sie wird durch einen modernen Neubau am selben Standort ersetzt. Dieser neue Gemeinschaftssaal soll mannigfaltig genutzt werden: Vormittags steht die Anlage der örtlichen Volksschule für den Schulsport zur Verfügung, nachmittags und abends erhalten dann die verschiedenen Sportvereine und Kulturvereine Zugang.

Neues Gemeindeamt entsteht
Auch das bestehende, mittlerweile rund 60 Jahre alte Gebäude der Gemeindeverwaltung hat ausgedient und wird weichen. Das zukünftige Gemeindeamt wird auf dem sogenannten Krone-Areal errichtet. Dieses Bauprojekt kombiniert behutsam sanierte Bestandsgebäude mit einem völlig neuen Trakt. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Alte Stickerei auf den modernsten Stand gebracht, um den Nutzungskomfort zu erhöhen. Laut Bürgermeister Fitz entstehen dort unter anderem besonders ansprechende Räumlichkeiten, in denen künftig standesamtliche Hochzeiten gefeiert werden können.

Auf dem Krone-Areal soll das neue Gemeindeamt entstehen.
Auf dem Krone-Areal soll das neue Gemeindeamt entstehen.(Bild: Gemeinde Fußach)

Baustart für das Jahr 2028 geplant
Im Sinne der Nachhaltigkeit werden sämtliche Neubauten ausschließlich auf bereits versiegelten Flächen errichtet. Das exakte Nutzungskonzept für den Saal und das Amt wird demnächst im Rahmen eines Architekturwettbewerbs final ausgearbeitet. Wenn alle Planungen wie vorgesehen verlaufen, könnten die Baumarbeiten bereits im Jahr 2028 starten. Die endgültige Fertigstellung des neuen Fußacher Zentrums ist für das Jahr 2031 geplant. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.09.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
13° / 16°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
14° / 19°
Symbol wolkig
Dornbirn
16° / 19°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
15° / 19°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
140.240 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
109.686 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
108.969 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
1654 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1136 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1066 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Vorarlberg
Großprojekt
Fußach plant neues Zentrum um 27,5 Millionen Euro
Krone Plus Logo
Gestreifte Einwanderin
Wespenspinne: Der Hingucker im Grashalmdschungel
Sport Tv Logo
Bittere 0:2-Niederlage
Ursachenforschung nach der Altacher Derbypleite
„Vögels Lexikon“
Der „Spältabieg“, der Nachbarn spaltet
Großeinsatz
Kriminelle lassen Fluchtwagen vor Grenze stehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf