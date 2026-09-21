Fußach plant neues Zentrum um 27,5 Millionen Euro

Neues Gemeindeamt entsteht

Auch das bestehende, mittlerweile rund 60 Jahre alte Gebäude der Gemeindeverwaltung hat ausgedient und wird weichen. Das zukünftige Gemeindeamt wird auf dem sogenannten Krone-Areal errichtet. Dieses Bauprojekt kombiniert behutsam sanierte Bestandsgebäude mit einem völlig neuen Trakt. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Alte Stickerei auf den modernsten Stand gebracht, um den Nutzungskomfort zu erhöhen. Laut Bürgermeister Fitz entstehen dort unter anderem besonders ansprechende Räumlichkeiten, in denen künftig standesamtliche Hochzeiten gefeiert werden können.