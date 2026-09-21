Fußach plant neues Zentrum um 27,5 Millionen Euro

Am Mittwoch stimmte die Gemeindevertretung von Fußach den umfassenden Plänen für die Zentrumsentwicklung zu. Der finanzielle Rahmen für dieses Vorhaben beläuft sich auf insgesamt 27,5 Millionen Euro, davon übernimmt das Land Vorarlberg rund 20 Prozent. Am Ende soll ein neuer Dorfkern entstehen, mit der Kirche im Mittelpunkt, umrahmt vom neuen Gemeinschaftssaal, dem Gemeindeamt sowie dem Burghügel.
Raum für Sport und Kultur
Die aktuelle Mehrzweckhalle aus dem Jahr 1971 wird vollständig abgerissen. Sie wird durch einen modernen Neubau am selben Standort ersetzt. Dieser neue Gemeinschaftssaal soll mannigfaltig genutzt werden: Vormittags steht die Anlage der örtlichen Volksschule für den Schulsport zur Verfügung, nachmittags und abends erhalten dann die verschiedenen Sportvereine und Kulturvereine Zugang.
Neues Gemeindeamt entsteht
Auch das bestehende, mittlerweile rund 60 Jahre alte Gebäude der Gemeindeverwaltung hat ausgedient und wird weichen. Das zukünftige Gemeindeamt wird auf dem sogenannten Krone-Areal errichtet. Dieses Bauprojekt kombiniert behutsam sanierte Bestandsgebäude mit einem völlig neuen Trakt. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Alte Stickerei auf den modernsten Stand gebracht, um den Nutzungskomfort zu erhöhen. Laut Bürgermeister Fitz entstehen dort unter anderem besonders ansprechende Räumlichkeiten, in denen künftig standesamtliche Hochzeiten gefeiert werden können.
Baustart für das Jahr 2028 geplant
Im Sinne der Nachhaltigkeit werden sämtliche Neubauten ausschließlich auf bereits versiegelten Flächen errichtet. Das exakte Nutzungskonzept für den Saal und das Amt wird demnächst im Rahmen eines Architekturwettbewerbs final ausgearbeitet. Wenn alle Planungen wie vorgesehen verlaufen, könnten die Baumarbeiten bereits im Jahr 2028 starten. Die endgültige Fertigstellung des neuen Fußacher Zentrums ist für das Jahr 2031 geplant.
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