Meryl Streep singt Geri Halliwell süßes Ständchen

„The best birthday present ever“ - das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten. Selbst als ehemaliges „Spice Girl“ bekommt man nicht alle Tage ein Ständchen von einer Hollywood-Legende.
Umso mehr freute sich Geri Halliwell-Horner, dass ihr Meryl Streep am Set der Erfolgsserie „Only Murders in the Building“ ein „Happy Happy Birthday Geri“ für sie anstimmte.
Bussi von Hollywood-Legende
Geri war am Donnerstag 54 geworden und postete das besondere Lied auf ihrem Instagram-Kanal. In dem Clip stehen die beiden Wange an Wange, während Streep ihre ganz eigene Version von „Happy Birthday“ anstimmt.
Hier können Sie sich das liebe Geburtstagsständchen von Meryl Streep für „Spice Girl“ Geri Horner-Halliwell anhören:
Das Birthday Girl strahlt dabei über das ganze Gesicht und schrieb zum Video: „Meinen Geburtstag mit der außergewöhnlichen Meryl Streep zu verbringen, ist ein Moment, den ich für immer in Erinnerung behalten werde.“
Und am Ende des Ständchens gab‘s für das „Spice Girl“ auch noch ein Bussi von der Hollywood-Legende.
„Spice Girl“ in Erfolgsserie dabei
Die zur Schauspielerin umgeschulte Sängerin stößt in der sechsten Staffel der Erfolgsserie „Only Murders in the Building“ zum Cast.
Sie spielt in London und begleitet Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short) bei ihren Ermittlungen im Mordfall der True-Crime-Podcasterin Cinda Canning (Tina Fey).
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