Meryl Streep überrascht bei Modewoche in Mailand

Die 76-Jährige hatte ihren US-Kollegen Stanley Tucci an der Seite – was darauf hindeutet, dass es sich um einen Auftritt für die Fortsetzung des Kassenschlagers „Der Teufel trägt Prada“ aus dem Jahr 2006 handelt. Streep spielt darin die Chefredakteurin eines Modemagazins, Tucci den Art Director. Derzeit wird in Mailand gedreht.

„Wie buchstabiert man Gabbana?“

„Der Teufel trägt Prada 2“ soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Im ersten Teil gibt es eine Szene mit Anne Hathaway als Assistentin der Chefredakteurin, die sich am Telefon erkundigt: „Wie buchstabiert man Gabbana?“