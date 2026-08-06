Vor Küste Omans
Tanker meldet Explosionen in Straße von Hormuz
In der Straße von Hormuz hat es nach Angaben der Besatzung eines Öltankers in der Nacht zum Donnerstag zwei Explosionen gegeben.
„Der Kapitän eines Tankers hat gemeldet, während der Fahrt in der Straße von Hormuz zwei Explosionen gehört zu haben“, teilte die britische Seefahrtbehörde UKMTO im Onlinedienst X (siehe unten) mit.
Der Vorfall habe sich gut 15 Kilometer vor der Küste Omans ereignet. Der Tanker und seine Besatzung seien nicht betroffen.
Der Iran hält die für die Weltwirtschaft immens wichtige Meerenge de facto geschlossen und hat Teile davon durch Minen unpassierbar gemacht. Die Truppen Teherans haben auch schon mehrmals Schiffe angegriffen, welche die Meerenge passieren wollten.
Neue Route festgelegt
Am Mittwoch hatte der Iran verkündet, sich mit dem Oman auf eine neue Route durch die Straße von Hormuz verständigt zu haben. Beide Seiten hätten sich auf die „geografischen Koordinaten“ für die Route durch die Meerenge geeinigt, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei.
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