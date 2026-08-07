Warum Hartberg schon im Tunnel „scharf“ wird

Der letzte Feinschliff läuft im Hartberger Stadion, bevor am Samstag das erste Heimspiel – gleich das Revierduell gegen Sturm – über die Bühne geht. Alles wird auf Vordermann poliert. Ebenso die neu aufgebrachten Folierungen im Spielertunnel, die u. a. mit einem Bild der Hartberger Fankulisse beim Cupfinale 2025 an eine der größten Stunden des Vereins erinnert.