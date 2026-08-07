Warum Hartberg schon im Tunnel „scharf“ wird

Am Samstag steigt das erste Steirer-Duell der Bundesliga-Saison – Hartberg empfängt in der ausverkauften Profertil-Arena Europacup-Fighter Sturm. Wie Hartberg-Coach Markus Schopp den Auftritt der Schwarzen bei Fenerbahçe einschätzt – und was kurz vor dem Hit im Stadion passiert ist.
Der letzte Feinschliff läuft im Hartberger Stadion, bevor am Samstag das erste Heimspiel – gleich das Revierduell gegen Sturm – über die Bühne geht. Alles wird auf Vordermann poliert. Ebenso die neu aufgebrachten Folierungen im Spielertunnel, die u. a. mit einem Bild der Hartberger Fankulisse beim Cupfinale 2025 an eine der größten Stunden des Vereins erinnert.
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