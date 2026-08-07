Klassek ist der Jannik Sinner im Tennis-Unterhaus

Vorteil Filzkugel! Nicht nur wegen der Hammer-Temperaturen schwitzen die Eishockeycracks im Sommer enorm. Da wird der Grundstein für die Power im Winter gelegt. Neben dem vielseitigen Aufbautraining setzen viele Athleten mit Bezug zu KAC und VSV auf den Tennissport. Einige spielen sogar in der Kärntner Meisterschaft.
An der Drau schaffte der TC VSV mit Villachs Co-Trainer Marco Pewal, den Ex-Adlern Benji Lanzinger und Christof Kromp (die jetzt für die Vienna Capitals auflaufen), Martin Urbanek und Luca Egger-Wartscher (aktuell bei Spittal in der Division I) zum zweiten Mal in Folge den Aufstieg. Vorige Saison ist das Team gleich im Gründungsjahr als Zweiter von der 6. in die 5. Klasse empor geklettert.
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