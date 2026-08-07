Klassek ist der Jannik Sinner im Tennis-Unterhaus

An der Drau schaffte der TC VSV mit Villachs Co-Trainer Marco Pewal, den Ex-Adlern Benji Lanzinger und Christof Kromp (die jetzt für die Vienna Capitals auflaufen), Martin Urbanek und Luca Egger-Wartscher (aktuell bei Spittal in der Division I) zum zweiten Mal in Folge den Aufstieg. Vorige Saison ist das Team gleich im Gründungsjahr als Zweiter von der 6. in die 5. Klasse empor geklettert.