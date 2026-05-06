Rihanna: Noch nie war Baumwollwäsche so sexy!

Baumwoll-Schlüpfer nur für Omis? Von wegen!

Bester Beweis: Die neuesten Fotos, die die Sängerin dieser Tage auf ihren Social-Media-Kanälen online gehen ließ. Die aktuellen Stücke ihrer Basics-Kollektion sind jetzt nämlich am Markt. Aber wer jetzt denkt, Baumwoll-Schlüpfer und -BHs seien nur für Omis, der irrt.