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Freches Früchtchen

Rihanna: Noch nie war Baumwollwäsche so sexy!

Star-Style
06.05.2026 17:00
Rihanna verführt ihre Fans als freches Früchtchen – und mit Underboob-Blitzer!
Rihanna verführt ihre Fans als freches Früchtchen – und mit Underboob-Blitzer!(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/badgalriri)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diese Wäsche wird weggehen wie saftige Erdbeeren! Denn Rihanna beweist mit ihrem neuen Shooting, dass selbst Baumwollwäsche einfach nur verdammt sexy sein kann.

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In Sachen Savage X Fenty weiß Rihanna längst, wie sie ihre BHs und Höschen am besten an den Mann bzw. die Frau bringt. Nämlich, indem sie höchstpersönlich beweist, wie sexy ihre Stücke angezogen ausschauen.

Baumwoll-Schlüpfer nur für Omis? Von wegen!
Bester Beweis: Die neuesten Fotos, die die Sängerin dieser Tage auf ihren Social-Media-Kanälen online gehen ließ. Die aktuellen Stücke ihrer Basics-Kollektion sind jetzt nämlich am Markt. Aber wer jetzt denkt, Baumwoll-Schlüpfer und -BHs seien nur für Omis, der irrt.

Sehen Sie hier die neuesten Fotos von Rihanna in frechen Dessous:

Denn Rihanna räkelte sich in den bequemen Stücken mit verspieltem Erdbeeren-Muster nicht nur mit vollem Körpereinsatz vor der Kamera, sie ließ auch ihren Busen blitzen. Einfach mega hot! Kein Wunder, dass den Fans da regelrecht die Spucke wegblieb.

„Rocky, du bist ein glücklicher Mann“, seufzte ein Anhänger der Sängerin in den Kommentaren. Ein anderer Fan jubelte: „Wunderschöne RiRi, wir lieben dich!“ 

Lesen Sie auch:
Rihanna wirbt höchstpersönlich für die Sommerkollektion ihres Labels Savage X Fenty. 
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24.04.2026

Rihanna räumt Obstgarten leer
Dabei ist die Erdbeeren-Wäsche längst nicht die einzige süße Überraschung, die Rihanna für ihre Fans zuletzt parat hatte. Schon Ende letzter Woche veröffentlichte die findige Geschäftsfrau eine Bildergalerie, auf der sie in BHs mit Kirschen-Stickereien eine gute Figur macht.

Auch mit dieser Fotostrecke machte Rihanna ihre Fans dieser Tage froh:

Ob Rihanna den Obstgarten noch für weitere sündige Designs leerräumt? Die Fans dürfen gespannt sein! Denn so viel scheint fix: Die nächsten aufregenden Fotos kommen bestimmt ...

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