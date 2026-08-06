Sabitzer heiß begehrt – wird Geld zum Knackpunkt?

Die Gerüchteküche brodelt gewaltig! Serie-A-Klub Bologna angelt nach Borussia-Dortmund-Legionär Marcel Sabitzer. Doch wird das Geld am Ende zum Knackpunkt?
Ein Jahr läuft der Vertrag von Marcel Sabitzer in Dortmund noch. Allerdings dürfte der ÖFB-Legionär unter Trainer Niko Kovac keine Stammplatzgarantie haben und auch über eine Vertragsverlängerung wurde noch nicht konkret gesprochen.
Der FC Bologna lauert und hat großes Interesse an einer Verpflichtung des 32-Jährigen.
Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, gab es bereits Gespräche mit Sabitzers Berater. Doch der Deal hakt noch. Demnach soll sein Gehalt bei den Dortmundern bei 4 Millionen Euro netto liegen. Dies wäre deutlich über dem von Bologna festgelegten Limit, schreibt die Zeitung.
Ex-Klub von Posch und „Arnie“
Fest steht: Der Serie-A-Verein hat gute Erfahrungen mit ÖFB-Kickern gemacht. Sowohl Stefan Posch als auch Marko Arnautovic haben für Bologna überzeugen können. Schon bald auch Marcel Sabitzer?
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