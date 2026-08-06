Knoll und Lotfi ziehen vom Turm ins EM-Finale ein

Lotfi kämpft sich zurück

Zum Abschluss der Wassersprung-Bewerbe im Olympic Aquatic Centre sind es die rot-weiß-roten Finalteilnahmen drei und vier, nachdem Knoll/Lotfi gemeinsam vom Turm im Synchron-Bewerb Siebente sowie am Mittwoch vom 3-m-Brett Nikolaj Schaller Neunter geworden waren. Knoll ist aus 10 m Höhe wegen einer am Dienstag erlittenen, genähten Kopfwunde zu deren Schutz wieder mit schwarzer Badehaube gesprungen. Den gesamten Vorkampf über hielt sich der Wiener in den Top zwölf. Lotfi war nach vier von sechs Sprüngen 14., kämpfte sich im Finish aber gut zurück.