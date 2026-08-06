Knoll und Lotfi ziehen vom Turm ins EM-Finale ein

Die österreichischen Wasserspringer Anton Knoll und Dariush Lotfi haben das Pariser EM-Finale im Turm-Einzel erreicht. In einem 19-köpfigen Feld wurde Knoll mit 393,40 Punkten Zehnter, für Lotfi als Elftem ging sich mit 373,90 Zählern das Zwölfer-Finale mit gut sechs Punkten Abstand aus.
Bester war der Deutsche Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk mit 486,50 Punkten. In der für 18.45 Uhr angesetzten Medaillenentscheidung geht es freilich wieder bei null los.
Lotfi kämpft sich zurück
Zum Abschluss der Wassersprung-Bewerbe im Olympic Aquatic Centre sind es die rot-weiß-roten Finalteilnahmen drei und vier, nachdem Knoll/Lotfi gemeinsam vom Turm im Synchron-Bewerb Siebente sowie am Mittwoch vom 3-m-Brett Nikolaj Schaller Neunter geworden waren. Knoll ist aus 10 m Höhe wegen einer am Dienstag erlittenen, genähten Kopfwunde zu deren Schutz wieder mit schwarzer Badehaube gesprungen. Den gesamten Vorkampf über hielt sich der Wiener in den Top zwölf. Lotfi war nach vier von sechs Sprüngen 14., kämpfte sich im Finish aber gut zurück.
Knoll hatte im Vorjahr in Antalya mit Bronze Österreichs erste EM-Einzelmedaille bei den Männern vom Turm seit 1931 geholt, 2024 in Belgrad war er mit Lotfi im Synchro-Bewerb Europameister geworden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.