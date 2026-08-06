Geschenk Putins: Tigerdame sprintet in Freiheit

Der Sibirische Tiger ist die größte Raubkatze und wiegt durchschnittlich bis zu 300 Kilogramm. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt im fernen Osten Russlands sowie in angrenzenden Regionen Chinas. Ein dichtes Winterfell und eine dicke Fett-Schicht schützen ihn vor extremen Minustemperaturen von bis zu minus 45 Grad Celsius. Als Einzelgänger jagt er in riesigen Revieren vor allem Huftiere wie Hirsche und Wildschweine.