Freiheit in Kasachstan
Geschenk Putins: Tigerdame sprintet in Freiheit
In Kasachstan ist eine Tigerin in einem Schutzgebiet in der Provinz Almaty ausgewildert worden. Das Tier gehört zu insgesamt vier Amur Tigern (Sibirische Tiger), die Kasachstan vom russischen Präsidenten Wladimir Putin geschenkt bekommen hatte.
Die Raubkatzen stammen ursprünglich aus der russischen Region Chabarowsk. Sie sollen Teil eines internationalen Projekts zur Wiederansiedlung von Tigern in Zentralasien werden.
Esel als Beute
Das Schutzgebiet, in dem die Tiere künftig leben sollen, umfasst rund 1,2 Millionen Hektar. In den vergangenen Jahren wurden dort laut „Watson“ bereits Kulane (Wildesel, Pferden recht ähnlich, Anm.) ausgesetzt. Die asiatische Eselart soll den Tigern künftig als Beutegrundlage dienen.
Der Sibirische Tiger ist die größte Raubkatze und wiegt durchschnittlich bis zu 300 Kilogramm. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt im fernen Osten Russlands sowie in angrenzenden Regionen Chinas. Ein dichtes Winterfell und eine dicke Fett-Schicht schützen ihn vor extremen Minustemperaturen von bis zu minus 45 Grad Celsius. Als Einzelgänger jagt er in riesigen Revieren vor allem Huftiere wie Hirsche und Wildschweine.
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