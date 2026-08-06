Dragqueen-Lesung lässt konservative Seele kochen

Veranstalter: Inhalte sind harmlos

Das Dornbirner Stadtmarketing als Veranstalter weist die Vorwürfe zurück. Geschäftsführer Michael Rüdisser betont, dass keine sexuellen Inhalte transportiert würden, zudem habe man bereits im Vorfeld eine entsprechende Kleiderordnung vereinbart. Das Programm klingt jedenfalls nicht nach Sodom und Gomorra: Die Dragqueens „Fräulein Bürgerschreck“ und „Athene Atlas“ lesen aus Kinderbüchern von Christine Nöstlinger und singen Disneylieder – viel harmloser geht es eigentlich nicht.