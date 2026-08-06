Pioneers Vorarlberg kennen ihren neuen Headcoach

Nach dem kurzfristigen Aus von Janne Grönvall haben die Pioneers Vorarlberg eine Lösung gefunden: Marko Ojanen wird Cheftrainer, an seiner Seite steht mit Tony Virta (54) ein Landsmann mit NHL- und WM-Erfahrung. Gemeinsam sollen sie den Club sportlich weiterentwickeln.
Nachdem der designierte Head Coach Janne Grönvall kurzfristig abgesagt hatte, ist bei den Pioneers Vorarlberg wieder alles auf Kurs. Der bisherige Co-Trainer Marko Ojanen rückt auf die Position des Cheftrainers auf. Als sein Assistent wurde nun sein finnischer Landsmann Tony Virta verpflichtet. Das neue Duo soll die Mannschaft auf die kommende Saison vorbereiten und die sportliche Entwicklung des Vereins vorantreiben.
Ein Mann mit NHL-Erfahrung
Der 54-jährige Tony Virta kann auf eine beachtliche Karriere als Spieler zurückblicken. Der ehemalige Flügelstürmer absolvierte über 800 Profispiele und zählte jahrelang zu den prägenden Figuren in der höchsten finnischen Liga. Mit seinem Stammverein TPS Turku feierte er drei Meistertitel in Serie und wurde 2001 als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet. Zudem lief Virta für die Minnesota Wild in der nordamerikanischen NHL auf und gewann mit der finnischen Nationalmannschaft sowohl Silber- als auch Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften.
Fokus auf die Entwicklung
Auch als Trainer sammelte der Finne bereits wertvolle Erfahrungen im Nachwuchs- und Profibereich. Zuletzt war er als Assistenztrainer beim finnischen Erstligisten Pelicans Lahti tätig. Dort machte er sich vor allem durch seine strukturierte und detailgenaue Arbeitsweise einen Namen. Ihm wird die Fähigkeit nachgesagt, Spieler individuell zu fördern und weiterzuentwickeln. Mit der Verpflichtung blickt man bei den Pioneers nun voller Zuversicht auf den bevorstehenden Saisonstart.
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