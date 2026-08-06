Pioneers Vorarlberg kennen ihren neuen Headcoach

Ein Mann mit NHL-Erfahrung

Der 54-jährige Tony Virta kann auf eine beachtliche Karriere als Spieler zurückblicken. Der ehemalige Flügelstürmer absolvierte über 800 Profispiele und zählte jahrelang zu den prägenden Figuren in der höchsten finnischen Liga. Mit seinem Stammverein TPS Turku feierte er drei Meistertitel in Serie und wurde 2001 als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet. Zudem lief Virta für die Minnesota Wild in der nordamerikanischen NHL auf und gewann mit der finnischen Nationalmannschaft sowohl Silber- als auch Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften.