Auf der A9: Frau aus Unfallwrack befreit

Während der Rettungs- und Bergearbeiten musste die Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz vorübergehend vollständig gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Gaishorn standen auch die Feuerwehr Trieben-Stadt, die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz samt Notarzt sowie die Asfinag im Einsatz. Die Unfallursache steht noch nicht fest.