Auf der A9: Frau aus Unfallwrack befreit

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der Pyhrnautobahn bei Gaishorn am See (Steiermark) ereignet. Eine Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren befreit werden.
Die alarmierten Feuerwehren führten die technische Menschenrettung in enger Abstimmung mit dem Notarztteam durch. Mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts und eines Spineboards konnte die Verletzte, die auf dem Fahrersitz eingeklemmt war, möglichst schonend aus dem Unfallwrack befreit werden.
Autobahn war gesperrt
Anschließend wurde die Verletzte vom Roten Kreuz übernommen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.
Während der Rettungs- und Bergearbeiten musste die Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz vorübergehend vollständig gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Gaishorn standen auch die Feuerwehr Trieben-Stadt, die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz samt Notarzt sowie die Asfinag im Einsatz. Die Unfallursache steht noch nicht fest.
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