„Der nächste Schritt“: Olympiasieger „geht fremd“

Er sei „bereit, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen“, hieß es vom Team Decathlon. Der fünfmalige Biathlon-Weltmeister Jacquelin probiert sich seit Anfang Mai beim Nachwuchsteam von Decathlon-CMA CGM aus. Er habe einen sechsmonatigen Praktikumsvertrag, hatte Jacquelin der „L‘Equipe“ gesagt. Obwohl er im Mai nach einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen hatte und operiert werden musste, ist er nach hartem Training nun bereit für seinen ersten richtigen Einsatz. „Die beiden Nominierungen sind ein wichtiger Meilenstein auf meiner Reise. Mein Ziel ist es, alles für das Team zu geben“, sagte Jacquelin nun in einer Mitteilung.