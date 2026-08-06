„Der nächste Schritt“: Olympiasieger „geht fremd“

Emilien Jacquelin „geht fremd“: Der französische Biathlon-Olympiasieger gibt sein Profidebüt auf dem Rennrad. Wie das Team Decathlon mitteilte, wird der 31-Jährige beim Straßenrennen Polynormande am 16. August erstmals zum Einsatz kommen.
Außerdem tritt Jacquelin bei der Tour du Limousin (18. bis 21. August) ebenfalls in seinem Heimatland für die Mannschaft an, für die auch Österreichs Rad-Aushängeschild Felix Gall fährt.
Er sei „bereit, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen“, hieß es vom Team Decathlon. Der fünfmalige Biathlon-Weltmeister Jacquelin probiert sich seit Anfang Mai beim Nachwuchsteam von Decathlon-CMA CGM aus. Er habe einen sechsmonatigen Praktikumsvertrag, hatte Jacquelin der „L‘Equipe“ gesagt. Obwohl er im Mai nach einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen hatte und operiert werden musste, ist er nach hartem Training nun bereit für seinen ersten richtigen Einsatz. „Die beiden Nominierungen sind ein wichtiger Meilenstein auf meiner Reise. Mein Ziel ist es, alles für das Team zu geben“, sagte Jacquelin nun in einer Mitteilung.
Horizont erweitern
Ein Ende seiner Wintersport-Karriere sollte dieser Versuch ursprünglich nicht sein. Die nacholympische Saison mit ihrer Vorbereitung wollte Jacquelin vielmehr nutzen, um „meinen Horizont zu erweitern und meine Komfortzone zu verlassen“, hatte er gesagt. Der Gesamtweltcup-Fünfte der abgelaufenen Saison wolle etwas anderes versuchen, bevor er in einen neuen olympischen Zyklus geht, hieß es weiter. Die Olympischen Winterspiele 2030 in Frankreich seien sein großes Ziel, so Jacquelin bei seinem Wechsel ins andere Metier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.