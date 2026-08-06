Vater lockte Vergewaltiger auf TikTok in Falle

Der 31-Jährige erklärte, dass er den Verdächtigen eigentlich nur eine Abreibung verpassen und solange festhalten wollte, bis er die Polizei anrufen konnte, damit diese ihn verhaften konnte. Doch dann habe Gonzalez nach einer Waffe in seiner Tasche gegriffen – und er habe die Schüsse abgegeben, um dem 20-Jährigen zuvorzukommen.