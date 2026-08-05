Wie Gesundheitspolitik im Burgenland ankommt

Gleichzeitig erwartet jeder vierte Burgenländer weitere Verbesserungen. Im Österreichschnitt ist es nicht einmal jeder Zehnte. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist die Studie eine Bestätigung des burgenländischen Weges. Die Gesundheitsreform des Bundes gehe „in eine völlig falsche Richtung“. Eine Zentralisierung gefährde die Versorgung in den Regionen und öffne der Privatisierung Tür und Tor. Besonders scharf kritisierte Doskozil die vom Bund forcierten Primärversorgungseinheiten: „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Patienten.“ Damit könne man keine Spitäler ersetzen. Seine bereits gegenüber der „Krone“ geäußerte Ansage zur Herzchirurgie Oberwart bekräftigte er erneut: „Die Abteilung wird es noch geben, wenn die Verantwortlichen im Bund nicht mehr da sind.“