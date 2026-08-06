Notruf abgebrochen: Suche nach verletztem Wanderer

Bange Stunden musste ein 68-jähriger niederländischer Urlauber am Mittwochnachmittag in der Tiroler Wildschönau durchleben. Der Wanderer kam vom Weg ab, verirrte sich in ein Bachbett und verletzte sich dann auch noch. Ein Weiterkommen war nicht möglich. Ein Notruf brach während des Gesprächs aufgrund schlechter Mobilfunkverbindung ab.
Kurz vor 14 Uhr setzte der 68-Jährige einen Notruf ab. Er gab an, sich in einem Bachbett zu befinden und aufgrund seiner Verletzung nicht mehr weitergehen zu können. Wegen der schlechten Mobilfunkverbindung brach das Gespräch mit der Leitstelle jedoch ab, wodurch der genaue Aufenthaltsort zunächst unklar blieb.
Der niederländische Urlauber hatte sich beim Wandern in der Wildschönau verirrt. Im Bereich des Kragenjochs war er vom Weg abgekommen.
Bergretter, Alpinpolizisten und Hubschrauber
Nachdem der Notruf quasi fehlgeschlagen war, wurde in diesem Gebiet eine Suchaktion eingeleitet. Neben der Bergrettung beteiligte sich auch die Alpinpolizei an dem Einsatz.
Gegen 17.40 Uhr konnte der 68-Jährige schließlich vom Polizeihubschrauber aus im Bachbett des Gschließbaches lokalisiert werden. Einsatzkräfte der Bergrettung bargen den verletzten Wanderer anschließend aus dem unwegsamen Gelände.
Verletzter ins Spital eingeliefert
Der 68-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
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