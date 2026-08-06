Notruf abgebrochen: Suche nach verletztem Wanderer

Kurz vor 14 Uhr setzte der 68-Jährige einen Notruf ab. Er gab an, sich in einem Bachbett zu befinden und aufgrund seiner Verletzung nicht mehr weitergehen zu können. Wegen der schlechten Mobilfunkverbindung brach das Gespräch mit der Leitstelle jedoch ab, wodurch der genaue Aufenthaltsort zunächst unklar blieb.