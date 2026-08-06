„Legende!“ Emotionaler Veith-Post für Gut-Behrami

„Du hast so viele Menschen inspiriert – nicht nur als Sportlerin, sondern noch viel mehr als Mensch. Nicht nur Fans auf der ganzen Welt, sondern auch uns alle, die wir das Glück hatten, an deiner Seite anzutreten. Du hast unseren Sport auf eine Weise geprägt, wie es nur wenige jemals tun werden: authentisch, mutig und immer dir selbst treu“, gibt es zum Abschluss den Ritterschlag von Veith.