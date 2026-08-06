„Legende!“ Emotionaler Veith-Post für Gut-Behrami

Starke Worte von Anna Veith an ihre einstige große Ski-Konkurrentin Lara Gut-Behrami. Nachdem die Schweizerin – doch etwas überraschend – am Mittwoch ihren Rücktritt erklärt hatte, wollte Veith noch eine emotionale Botschaft loswerden.
„Liebe Lara, ich bin so dankbar, dass ich an deiner Seite Rennen fahren durfte“, ergänzt durch ein Herz, beginnt Veith ihre Botschaft auf Instagram zusammen mit mehreren gemeinsamen Fotos. Die einstigen Ski-Konkurrentinnen wurden abseits der Piste zu guten Freundinnen.
Das zeigen auch die Worte, die Veith an die Schweizerin richtet, nachdem diese ihre beeindruckende Karriere offiziell beendet hat. „Vom ersten Tag an haben deine ansteckende Energie, dein furchtloser Geist und deine einzigartige Persönlichkeit jeden Moment noch schöner gemacht“, so Veith.
„Eine solche Verbindung ist selten“
Die 37-Jährige hat ihre Karriere bereits 2020 beendet und schwelgt nun in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit im Weltcup. „Die Höhen, die Rückschläge, die Siege, die Emotionen – du hast sie alle verstanden. Oft brauchten wir nicht einmal Worte. Eine solche Verbindung ist selten, und dafür werde ich immer dankbar sein.“
Gut-Behrami hatte den vergangenen Winter als Abschiedssaison angekündigt, sich dann aber im November 2025 bei einem Trainingssturz eine schwere Knieverletzung (Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss) zugezogen. Eine Rückkehr hatte sie zunächst offengelassen. Seit Mittwoch herrscht nun aber Klarheit.
„Du hast so viele Menschen inspiriert – nicht nur als Sportlerin, sondern noch viel mehr als Mensch. Nicht nur Fans auf der ganzen Welt, sondern auch uns alle, die wir das Glück hatten, an deiner Seite anzutreten. Du hast unseren Sport auf eine Weise geprägt, wie es nur wenige jemals tun werden: authentisch, mutig und immer dir selbst treu“, gibt es zum Abschluss den Ritterschlag von Veith.
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