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Abkühlung für alle

Rette sich, wer kann, in den Hitzeschutzraum!

Burgenland
05.08.2026 11:08
Labitsch und Reichl bei der Besprechung.
Labitsch und Reichl bei der Besprechung.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

In diesem Hochsommer heißt es, kühlen Kopf bewahren, wenn das Wetterthermometer an der Rekordmarke kratzt.

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Diese Hitze lässt niemanden kalt! Kaum jemand, der bei knapp 40 Grad nicht ins Stöhnen gerät. Ohne Klimaanlage ist es für die meisten weder im Auto noch im Büro oder daheim im Wohn- und Schlafzimmer auszuhalten. „Ich kann kaum atmen, unter der Last der momentan vorherrschenden Temperaturen ist fast jeder Schritt eine Qual“, sagte ein 83-Jähriger, der Dienstag am späten Vormittag auf einem schattigen Gehsteig in der Ortsmitte von Deutsch Kaltenbrunn eine Verschnaufpause einlegte.

Hitzeschutz für die Öffentlichkeit
Auf seinem Weg befand sich der aktuelle Hitzeschutzraum im Erdgeschoß des Gemeindezentrums. „An den derzeit extrem heißen Tagen bin ich manchmal dort und setze mich kurz nieder, um mich etwas zu erholen, bevor ich meine Besorgungen erledigen kann“, schildert der Pensionist. „Die Sommertemperaturen sind bereits lang anhaltend auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben uns deshalb entschlossen, einen sogenannten Hitzeschutzraum für die Öffentlichkeit bereitzustellen“, erklärt die Bürgermeisterin, Andrea Reichl.

23 Grad als Wohltat
Vor allem älteren Menschen und Gemeindebewohnern, die aufgrund einer Beeinträchtigung ihrer Gesundheit oder eines dauerhaften Handicaps besonders unter der sengenden Sonne leiden und stark gefährdet sind, steht das gekühlte Refugium im Gemeindezentrum offen. Das gilt ebenso für Kinder, Familien und alle, denen die Hitze zu schaffen macht. Exakt 23,4 Grad Celsius zeigte das Display um 11.46 Uhr an. Im Vergleich zu den Temperaturen vor der Eingangstür eine Wohltat!

Hitzeschutzraum für alle bei 23,4 Grad.
Hitzeschutzraum für alle bei 23,4 Grad.(Bild: Christian Schulter)

Von 7 bis 19 Uhr geöffnet
Grundsätzlich hat jeder Bürger werktags jeweils von 7 bis 19 Uhr die Möglichkeit, den Hitzeschutzraum auf dem Marktplatz 1 aufzusuchen. „Trinkwasser steht kostenlos zur Verfügung. Ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist ausgerechnet an heißen Tagen eine wichtige Voraussetzung, um gesund zu bleiben“, so Reichl. Mit Amtstierärztin Michaela Labitsch besprach die Bürgermeisterin im Anschluss ebenso Maßnahmen, die Hund, Katze & Co. helfen können.

So wie Deutsch Kaltenbrunn setzen auch andere Orte auf Maßnahmen gegen die große Hitze. Eisenstadt ging schon vor Jahren mit gutem Beispiel voran. Überall wird geraten: „Abkühlen, ausruhen, durchatmen!“ 

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