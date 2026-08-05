Rette sich, wer kann, in den Hitzeschutzraum!

Hitzeschutz für die Öffentlichkeit

Auf seinem Weg befand sich der aktuelle Hitzeschutzraum im Erdgeschoß des Gemeindezentrums. „An den derzeit extrem heißen Tagen bin ich manchmal dort und setze mich kurz nieder, um mich etwas zu erholen, bevor ich meine Besorgungen erledigen kann“, schildert der Pensionist. „Die Sommertemperaturen sind bereits lang anhaltend auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben uns deshalb entschlossen, einen sogenannten Hitzeschutzraum für die Öffentlichkeit bereitzustellen“, erklärt die Bürgermeisterin, Andrea Reichl.