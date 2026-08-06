Weißhaidinger kann an Leichtathletik-EM teilnehmen

Zehn Tage lang plagte ihn die Muskelverhärtung im oberen Rücken, am Mittwoch absolvierte der ÖLV-Rekordhalter ein intensives Wurftraining, Donnerstag ging es zum Bankdrücken in die Kraftkammer – 200 Kilogramm wurden aufgelegt. Der Abflug nach Birmingham steht am Samstag auf dem Programm, die Qualifikation ist für Dienstag angesetzt. „Lukas hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist bereit und kann angreifen“, sagte Trainer Gregor Högler.