Weißhaidinger kann an Leichtathletik-EM teilnehmen

Lukas Weißhaidinger wird die Montag beginnende Leichtathletik-EM in Birmingham in Angriff nehmen. Nach dem in der Vorwoche erlittenen Hexenschuss bestand der Diskuswurf-Vizeeuropameister einen Fitness-Test in der Südstadt.
„Birmingham kann kommen. Ich fühle mich konkurrenzfähig, meine Kraft- und Schnelligkeitswerte sind top, das Wurftraining war vielversprechend. Ich bin richtig erleichtert, dass ich mich jetzt wieder im Grenzbereich bewegen kann“, sagte der Oberösterreicher.
Zehn Tage lang plagte ihn die Muskelverhärtung im oberen Rücken, am Mittwoch absolvierte der ÖLV-Rekordhalter ein intensives Wurftraining, Donnerstag ging es zum Bankdrücken in die Kraftkammer – 200 Kilogramm wurden aufgelegt. Der Abflug nach Birmingham steht am Samstag auf dem Programm, die Qualifikation ist für Dienstag angesetzt. „Lukas hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist bereit und kann angreifen“, sagte Trainer Gregor Högler.
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