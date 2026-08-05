Pitt will Jolie zur Offenlegung ihre Gagen zwingen



Jolie reagierte mit einer Gegenklage. Darin erklärte sie, eine solche Vereinbarung habe nie existiert. Außerdem behauptete sie, sie habe versucht, Pitts Anteile am Weingut zu übernehmen, doch dieser habe dem nur unter der Bedingung zustimmen wollen, dass sie eine Verschwiegenheitserklärung (NDA) unterschreibt. Als Reaktion auf den jüngsten Antrag von Pitts Anwälten argumentierte Jolies Rechtsteam, die angeforderten Finanzinformationen seien für den Streitfall nicht relevant.