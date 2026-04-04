Jolie-Kopie? Shiloh schaut aus wie Mama Angelina

Shiloh verriet nicht, wer ihre Eltern sind

Dabei verriet Shiloh offenbar bei dem Video-Dreh gar nicht, wie bekannt ihre Eltern sind. „Selbst nach den Dreharbeiten hatten wir keine Ahnung, dass sie das Kind von Angelina Jolie und Brad Pitt ist, und haben dies erst vor Kurzem durch Zufall erfahren“, plauderte ein Sprecher der Agentur Starship Entertainment gegenüber der Zeitung „Maeil Business Newspaper“ aus dem Nähkästchen.