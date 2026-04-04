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Verwechslungsgefahr

Jolie-Kopie? Shiloh schaut aus wie Mama Angelina

Stars & Society
04.04.2026 18:12
Shiloh (links) schaue ihrer Mama Angelina Jolie (rechts) sehr ähnlich, finden die Fans.
Shiloh (links) schaue ihrer Mama Angelina Jolie (rechts) sehr ähnlich, finden die Fans.(Bild: Krone KREATIV/Starship Entertainment/YouTube, Toni Anne Barson Archive)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sie schaut ihrer Mama zum Verwechseln ähnlich! Die Rede ist von Shiloh (19), der leiblichen Tochter von Angelina Jolie (50). Shiloh tritt in einem Video der Sängerin Dayoung (29) auf. Wie bekannt ihre Eltern sind, soll allerdings erst nach den Dreharbeiten klar geworden sein.

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Ihre Haare sind streng zurückgebunden, sie trägt große Ohrringe und ein braunes Spitzenoberteil – so ist Shiloh in dem Teaser zum Musikvideo des neuen Songs der K-Pop-Sängerin Dayoung zu sehen, der am 7. April erscheint.

Fans sind ganz aus dem Häuschen, wie sehr Shiloh ihrer Mutter Angelina Jolie aus dem Gesicht geschnitten ist. „Shiloh sieht ihrer Mutter so ähnlich, sogar in ihrem Auftreten“, schreibt etwa ein Fan unter das Video auf Youtube.

Im Teaser zu dem Musikvideo ist Shiloh kurz zu sehen:

Shiloh verriet nicht, wer ihre Eltern sind
Dabei verriet Shiloh offenbar bei dem Video-Dreh gar nicht, wie bekannt ihre Eltern sind. „Selbst nach den Dreharbeiten hatten wir keine Ahnung, dass sie das Kind von Angelina Jolie und Brad Pitt ist, und haben dies erst vor Kurzem durch Zufall erfahren“, plauderte ein Sprecher der Agentur Starship Entertainment gegenüber der Zeitung „Maeil Business Newspaper“ aus dem Nähkästchen.

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Shiloh setzte sich ganz regulär in einem Casting in den USA durch, bei dem nach Darstellern für das Musikvideo gesucht wurde. „Shiloh wurde in der Endrunde ausgewählt und wirkte schließlich in Dayoungs Musikvideo mit“, erklärte der Sprecher. 

Die Jolie-Tochter hat ihr künstlerisches Talent schon öfter unter Beweis gestellt. Bei einem Dinner im vergangenen Jahr anlässlich der neuen Kollektion von Designerin Isabel Marant wurde sie als Choreografin genannt. 

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