Knox Jolie-Pitt mit 17 voll im „Fight Club“-Modus!

Zerrüttetes Verhältnis

Von Vater Brad Pitt (62) fehlt bei den Kämpfen und Trainingseinheiten dagegen jede Spur. Seit der Schlammschlacht um die Scheidung der beiden Hollywood-Stars im Jahr 2016 gilt das Verhältnis zwischen dem Oscar-Preisträger und seinen Kindern als zerrüttet. Mehrere der Geschwister, darunter Shiloh und Vivienne, haben den Nachnamen „Pitt“ inzwischen offiziell oder öffentlich abgelegt. Knox führt den Doppelnamen Jolie-Pitt zwar weiterhin, ob jedoch aktuell Kontakt zu seinem Vater besteht, ist unklar.