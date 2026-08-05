Hartberg mit neuem Angreifer in Steirer-Woche

Kein Einsatz in Portugal

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Coach, der mir eine klare Vision für diese Saison vermittelt hat“, so der ehemalige Portugal-Legionär, der bei Estrela Amadora in der höchsten portugiesischen Liga allerdings keine schöne Zeit hinter sich hat, nach einer Verletzung keinen einzigen Einsatz für Amadora seit Jänner verbuchte. Das soll in Hartberg, wo Onuoha einen Leihvertrag plus Kaufoption unterschrieben hat, anders sein. „Mit Chilo bekommen wir einen Offensivspieler, der beidfüßig ist und sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sowie in der Halbspur zurechtfindet“, hofft Trainer Markus Schopp auf neue Flexibilität im Angriff.