Hartberg mit neuem Angreifer in Steirer-Woche

Samstag (19.30) kriegen die oststeirischen Fußball-Fans des TSV Hartberg mit dem Spiel gegen Sturm gleich im ersten Heimspiel einen Kracher serviert. Davor schlug der TSV noch auf dem Transfermarkt zu.
Bis November mussten die Fans des TSV Hartberg wegen der Umbauarbeiten in der Profertil Arena in der letzten Saison warten, ehe sie in den Genuss eines echten Heimspieles kamen. Diese Saison beginnt die Spielzeit in der Oststeiermark aber mit einem Knall: dem Heim-Duell am kommenden Samstag (19.30) gegen den SK Sturm! Wer sich die Partie live geben will, der sollte eher schneller sein, am Mittwoch vermeldeten die Hartberger, dass gerade noch 200 Restkarten zu haben seien.
Wer einen Fixplatz im ziemlich sicher ausverkauften Stadion haben wird, ist Chilohem Onuoha. Wer? Das ist einer von Hartbergs neuen Angreifern! Der deutsch-nigerianische Mittelstürmer schließt sich dem TSV an. Der 1,88 m große Offensivmann spielte in seiner Jugend u. a. für Hertha BSC und RB Leipzig. Für den deutschen Drittligisten SC Verl absolvierte Onuoha 33 Spiele und sorgte dabei für elf Scorerpunkte.
Kein Einsatz in Portugal
„Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Coach, der mir eine klare Vision für diese Saison vermittelt hat“, so der ehemalige Portugal-Legionär, der bei Estrela Amadora in der höchsten portugiesischen Liga allerdings keine schöne Zeit hinter sich hat, nach einer Verletzung keinen einzigen Einsatz für Amadora seit Jänner verbuchte. Das soll in Hartberg, wo Onuoha einen Leihvertrag plus Kaufoption unterschrieben hat, anders sein. „Mit Chilo bekommen wir einen Offensivspieler, der beidfüßig ist und sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sowie in der Halbspur zurechtfindet“, hofft Trainer Markus Schopp auf neue Flexibilität im Angriff.
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