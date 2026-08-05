Ex-Weltfußballer fordert Infantinos Rücktritt

Und der Weltfußballer von 2001 – immerhin Berater der UEFA – wird sogar noch deutlicher. Figo zu Infantino: „Er hat die Unterstützung seiner Führungskräfte, seiner engsten Berater, der überwiegenden Mehrheit der Menschen, die ihr Leben diesem Sport widmen, und offenbar sogar des Trägers des FIFA-Friedenspreises verloren. Es ist zu spät, seine Würde zu retten, aber es ist noch nicht zu spät, den Fußball zu retten. Er sollte gehen. Jetzt.“