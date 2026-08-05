In Gols geht es ab Freitag wieder für 10 Tage rund

Neu dabei: Eigenes Camping-Segment

Einer jener, der durch die Verkürzung der Messezeit als neuer Aussteller kommt, ist Camping.holiday aus Bruck an der Leitha rund um Geschäftsführer Helmut Schörghuber. Mit ihm decken noch zwei weitere Anbieter das Segment ab. „Wir werden mit einem bunten Querschnitt unserer Fahrzeugtypen vertreten sein. Insgesamt haben wir zehn Gefährte dabei. Vom Urban Car über Camper Vans, Reisemobile und diverse Wohnwägen wird alles dabei sein“, so Schörghuber.