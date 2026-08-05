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Golser Volksfest

In Gols geht es ab Freitag wieder für 10 Tage rund

Burgenland
05.08.2026 06:00
Noch herrscht hektische Betriebsamkeit. Spätestens Donnerstag Abend ist alles bereit, am Freitag ...
Noch herrscht hektische Betriebsamkeit. Spätestens Donnerstag Abend ist alles bereit, am Freitag wird das Golser Volksfest eröffnet.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Der Countdown für das Golser Volksfest läuft. Am Freitag wird das Fest eröffnet, am Samstag die expo. Bis 17. August kann man dann das Fest besuchen. Die Wirtschaftsmesse und den Kultursommer gibt‘s heuer nur von 8. bis 11. August. 

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Brütend heiß ist es am Volksfestgelände am Dienstag. Trotzdem herrscht quirlige Betriebsamkeit, denn die Vorbereitungen für die Eröffnung von Volksfest (19 Uhr am Freitag) und der Wirtschaftsmesse „Burgenland expo“ (16 Uhr am Samstag) laufen auf Hochtouren.

Die „expo“ als Nachfolgerin der bisherigen Pannonia findet nicht mehr an allen zehn Volksfesttagen, sondern konzentriert von Samstag, 8., bis Dienstag, 11. August, statt. Damit haben die Verantwortlichen auf Rückmeldungen von Betrieben reagiert, denen zehn Messetage zuletzt zu lang geworden waren.

Neu dabei: Eigenes Camping-Segment 
Einer jener, der durch die Verkürzung der Messezeit als neuer Aussteller kommt, ist Camping.holiday aus Bruck an der Leitha rund um Geschäftsführer Helmut Schörghuber. Mit ihm decken noch zwei weitere Anbieter das Segment ab. „Wir werden mit einem bunten Querschnitt unserer Fahrzeugtypen vertreten sein. Insgesamt haben wir zehn Gefährte dabei. Vom Urban Car über Camper Vans, Reisemobile und diverse Wohnwägen wird alles dabei sein“, so Schörghuber.

Bettina und Helmut Schörghuber stellen alles aus, was es im Campingbereich gibt.
Bettina und Helmut Schörghuber stellen alles aus, was es im Campingbereich gibt.(Bild: Reinhard Rovny)

Übrigens: Für die Wirtschaftsmesse gibt es zum ersten Mal eine eigene Hompeage. Unter burgenlandexpo.at sieht man, welche Firmen vertreten sind und was sie anbieten. Das Ausstellerverzeichnis führt zum jeweiligen Standplatz. Dazu kommen ein Messeplan sowie Informationen zur Anreise, zu Parkplätzen, Bummelzug, Shuttlebus und den Eingängen.

Präsentierten die neue Homepage der Burgenland Expo: Bürgermeister Kilian Brandstätter und ...
Präsentierten die neue Homepage der Burgenland Expo: Bürgermeister Kilian Brandstätter und Insyde-Geschäftsführer Gernot Zechmeister.(Bild: Gemeinde Gols)

10 Tage Volksfest: Die Wirte sind bereit
Auch im Bierzelt, das seit vielen Jahren von der Familie Beck geführt wird, geht es rund. Am Donnerstag soll alles fertig sein. „Wir haben wie immer unsere Stelze, die Spare Ribs und Schnitzel, aber natürlich auch sommerliche Köstlichkeiten“, verrät Marlies Beck. Auch Musik wird es wieder geben.

Jacky‘s Mühle im Bierzelt am Volksfest: Herbert, Marlies und Jan Beck freuen sich auf viele ...
Jacky‘s Mühle im Bierzelt am Volksfest: Herbert, Marlies und Jan Beck freuen sich auf viele hungrige und durstige Gäste.(Bild: Charlotte Titz)

Nach 30 Jahren neben der Hauptschule, ist Matthias Achs mit seinem Arena Nigthlife umgezogen. Im sogenannten „Night Park“ finden Junge und Junggebliebene nun das Born to Beach und seine Arena nebeneinander. „Im Programm gibt es, wie immer für jede Altersklasse etwas. Am Montag spielen ,Die Vamummten’, am Donnerstag dann ,Die 3’.“

Matthias Achs ist mit seinem Arena Nightlife nach 30 Jahren an einen neuen Platz umgezogen.
Matthias Achs ist mit seinem Arena Nightlife nach 30 Jahren an einen neuen Platz umgezogen.(Bild: Charlotte Titz)

In Gols wichtig auch der Wein: Das Golser Volksfest und die „Krone“ laden erstmals zum Wettkampf um die „Golser Weinkrone“.

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Die Weinbauvereine Gols, Mönchhof, Tadten, Halbturn und Podersdorf am See nominieren je einen Welschriesling. Aus ihnen wählt das Publikum dann seinen Liebling.

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