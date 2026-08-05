Immer mehr Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Immer mehr Gemeinden rufen im Burgenland zum Wassersparen auf. Eine Notversorgung liefert bereits 1,5 Millionen Liter Trinkwasser täglich in mehrere Orte im Südburgenland.
Die Gluthitze hat das Burgenland fest im Griff. Während das Thermometer auf fast 40 Grad klettert, wächst in immer mehr Gemeinden eine andere Sorge: Geht das Trinkwasser aus? „Kein Pool füllen, kein Rasensprengen, kein Autowaschen“ – so lautet derzeit der eindringliche Appell von Bürgermeistern und Wasserverbänden an die Bevölkerung.
Wassersparen heißt das Gebot der Stunde
Angespannt ist die Lage auch in der südlichsten Gemeinde des Burgenlandes, in Neuhaus am Klausenbach. Dort können sich die Gemeindebrunnen wegen der anhaltenden Trockenheit kaum noch erholen. Gleichzeitig müssen inzwischen auch private Wassergenossenschaften über die Gemeindewasserversorgung mitversorgt werden. Auch der Wasserverband Bad Tatzmannsdorf-Oberschützen-Mariasdorf schlägt Alarm, um Trinkwasserversorgung und Brandschutz nicht zu gefährden.
Notversorgung von Gemeinden im Südburgenland
Wie ernst die Lage ist, zeigen die Zahlen des Wasserverbandes Südliches Burgenland. Elf Gemeinden werden derzeit über die Notversorgung beliefert. Allein nach Pinkafeld, Rechnitz, Markt Neuhodis, Neuberg, Bad Tatzmannsdorf, Mariasdorf, Oberschützen und zur Wassergenossenschaft Kotezicken fließen derzeit täglich rund 1,5 Millionen Liter Wasser. „Das ist um 40 Prozent mehr als in einem normalen Sommer und die Menge steigt weiter an“, sagt Geschäftsführer Christian Portschy.
Versorgung ist gesichert
Trotzdem sei die Versorgung derzeit gesichert. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel Geld in unsere Infrastruktur investiert und verfügen noch über Reserven. Aber jeder Einzelne kann jetzt einen Beitrag leisten.“ Von strengen Verboten hält Portschy wenig: „Empfehlungen sind sinnvoll. Entscheidend ist, dass die Menschen ihren Hausverstand einschalten.“
Hitzesommer werden keine Ausnahme bleiben
In Bad Tatzmannsdorf setzt man deshalb bewusst ein Zeichen. Die Springbrunnen am Hauptplatz wurden abgeschaltet. „Wir wollen die Menschen sensibilisieren. Wasser ist unser wichtigstes Gut“, sagt Bürgermeister Stefan Laimer.
Auch Pinkafelds Vizebürgermeister Adrian Kubat appelliert: „Jetzt ist nicht die Zeit für Autowaschen oder Rasensprengen.“ Denn eines sei längst klar: Solche Hitzesommer werden keine Ausnahme mehr bleiben.
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