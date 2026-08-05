Immer mehr Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Hitzesommer werden keine Ausnahme bleiben

In Bad Tatzmannsdorf setzt man deshalb bewusst ein Zeichen. Die Springbrunnen am Hauptplatz wurden abgeschaltet. „Wir wollen die Menschen sensibilisieren. Wasser ist unser wichtigstes Gut“, sagt Bürgermeister Stefan Laimer.

Auch Pinkafelds Vizebürgermeister Adrian Kubat appelliert: „Jetzt ist nicht die Zeit für Autowaschen oder Rasensprengen.“ Denn eines sei längst klar: Solche Hitzesommer werden keine Ausnahme mehr bleiben.