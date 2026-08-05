Nächster Rückschlag für Tennis-Star Carlos Alcaraz

Nächster herber Rückschlag: Der in Montreal verletzt fehlende Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz kann auch beim folgenden Turnier in Cincinnati nicht eingreifen!
Der Spanier wollte nach einer Handgelenksverletzung dort eigentlich sein Comeback geben. Wie die Organisatoren mitteilten, kann der Titelverteidiger aber nicht antreten.
Der 23-jährige Alcaraz hatte sein bislang letztes Match Mitte April in Barcelona bestritten.
Vorbereitung auf US Open
In Cincinnati wird zumindest der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner zurückerwartet. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die US Open.
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