Kaum Schutz bei Hitze für Gemeindearbeiter

Hoffen auf eine Lösung

Betroffen davon sind beispielsweise auch Bedienstete in der Straßenverwaltung oder Kindergärtnerinnen, die in der Ferienbetreuung in ungekühlten Kindergartenräumen arbeiten müssen. Man versuche schon lange, eine Verbesserung zu erreichen und werde im Herbst einen neuen Anlauf starten, erklärt Horwath. Die Zuständigkeit liegt beim Land. „Wenn die Sommer so bleiben, wird es früher oder später eine neue Regelung brauchen“, ist der younion-Chef überzeugt.