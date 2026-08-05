Nach Baby-Drama: „Uns fehlen immer noch die Worte“

Ab morgen spielt der 33-Jährige nach zweiwöchiger Turnierpause bei der Wyndham Championship das letzte Turnier vor den anstehenden Play-off-Events der besten Golfserie der Welt. Bei der FedEx St. Jude Championship in Memphis (Top 70 der Saisonwertung) ist Straka ab dem 13. August fix dabei, bei der BMW Championship in St. Louis (Top 50) eine Woche später ziemlich sicher auch. Bei beiden Turnieren geht es um 20 Millionen Dollar Preisgeld. Und auch für die mit 40 Millionen Dollar Preisgeld dotierte Tour Championship in Atlanta (Top 30) ab 27. August kann sich Straka qualifizieren.