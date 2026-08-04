Nach Pleite: Ratschen-Verkauf unter Dach und Fach

Bewegte Zeiten hat das ehemalige Haubenlokal Ratschen hinter sich. Auf die goldene Ära folgte die Pleite. Das weitere Schicksal des Top-Restaurants mit angeschlossener Wohnothek in Deutsch Schützen schien kurzfristig bereits besiegelt. Zuletzt deutete alles darauf hin, dass der insolvente Gastro- und Beherbergungsbetrieb nach einem Bestbieterverfahren um 2,1 Millionen Euro von der steirischen Rena Immo GmbH übernommen wird. Seine Fäden gezogen hatte Karl Kühberger, der Gründer der Auktionsplattform Aurena, bei der beispielsweise schon das Inventar der Commerzialbank Mattersburg sowie der Möbelhäuser Kika und Leiner unter den Hammer gekommen ist.