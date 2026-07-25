Sie haben 2000 Kindern das Schwimmen beigebracht

Der 25. Juli ist der Welttag der Ertrinkungsprävention. Wie der steirische Verein „Große schützen Kleine“ aufmerksam macht, starben von 2022 bis 2025 in Österreich 14 Kinder (jünger als 14 Jahre) durch Ertrinken, etwa gleich viele erlitten aufgrund des Sauerstoffmangels lebenslange, teils schwere Behinderungen. „Das besonders Tückische am Ertrinken ist, dass bereits wenige Zentimeter Wassertiefe und drei bis fünf Minuten genug sind, um ein junges Leben zu beenden“, sagt Vereinspräsident Holger Till. „Zudem ertrinken Kinder meist lautlos und unauffällig.“ Eltern sollen ihre Kleinen daher im Wasser nie unbeaufsichtigt lassen und sich nicht auf Schwimmhilfen verlassen. Auffällige, neonfarbene Badebekleidung hilft, Kinder zu finden.