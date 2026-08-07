Mega-Sperre der S-Bahn kommt in kleinen Stücken

Während der anstrengende Baustellensommer bei den Öffis noch vier Wochen weitergeht, kündigt sich die Mega-S-Bahn-Sperre langsam und in Raten an. Ab 10. August kommt es vorher noch zusätzlich zu Sperren auf den Nordästen (Nordwestbahn, Laaer Ostbahn und Nordbahn). Der direkte Zugverkehr nördlich von Wien wird stark eingeschränkt, ist quasi abgeschnitten. Davon betroffen sind zigtausende Berufspendler der Linien S1, S2, S3, S4 und REX3. Ersatzbusse werden bis 6. September zu den zentralen Verkehrsdrehscheiben Floridsdorf, Handelskai, Praterstern und Kagraner Platz fahren, heißt es dazu von den ÖBB.