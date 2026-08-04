Ajax schnappt sich den nächsten prominenten Namen

Nun ist es perfekt: Marc-Andre ter Stegen spielt in der kommenden Saison bei Ajax Amsterdam und wird dort Mitspieler seines ehemaligen deutschen Nationalmannschaftskollegen Julian Brandt.
Der 34-jährige Torhüter wird für ein Jahr vom FC Barcelona an die Niederländer verliehen, teilten beide Klubs mit.
Keine Perspektive mehr
Ter Stegen, den eine Oberschenkelverletzung um die jüngst beendete WM brachte, hatte bei Spaniens Meister seinen Stammplatz verloren und keine Perspektive mehr.
Bereits im Winter hatte sich Ter Stegen deshalb an den späteren Absteiger FC Girona verleihen lassen.
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