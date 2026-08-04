Zwei tödliche Traktorunfälle in der Steiermark

Innerhalb von nur wenigen Stunden ereigneten sich am Montag die zwei schweren Unfälle. In Hitzendorf erlitt ein Mann einen Herzinfarkt.
Zunächst kam die Meldung eines 28-Jährigen, der am Montag gegen 11.40 Uhr auf einer steilen Wiese am Hauser Kaibling (Bezirk Liezen) verunglückte – er wurde aus der Kabine geschleudert und verstarb an Ort und Stelle. Jetzt die nächste Mitteilung der Polizei: Gegen 15 Uhr ereignete sich in Hitzendorf (Graz-Umgebung) der nächste fatale Traktorunfall.
Notarzt konnte nur mehr Tod feststellen
Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk führte auf einem Wiesengrundstück Arbeiten durch. Dabei dürfte er einen Herzinfarkt erlitten haben. In der Folge kam er mit dem Traktor samt Anhänger vom Wiesengrundstück ab und landete in einem Bachbett.
Einsatzkräfte wurden über eine im Traktor eingeklemmte Person alarmiert. Ersthelfer sowie Sanitäter des Roten Kreuzes kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des Mannes. Ein Notarzt konnte trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nur mehr den Tod des 61-Jährigen feststellen.
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