US-Bundesstaaten klagen gegen Trumps neue Zölle

Die Zölle in der Höhe von zehn beziehungsweise 12,5 Prozent sind seit dem 24. Juli in Kraft. Sie gelten nicht für den Import aller Waren. Ausgenommen sind zum Beispiel Produkte, die bereits bestimmten anderen Zöllen unterliegen, wie Stahl und Aluminium. Ohne die Einführung neuer Zölle hätte die US-Regierung keine rechtliche Grundlage mehr gehabt. Der Supreme Court hatte im Februar entschieden, dass Trumps frühere Zölle gegen Dutzende Handelspartner, darunter auch die EU, auf Basis eines Notstandsgesetzes rechtswidrig waren. Der US-Präsident habe dabei seine Befugnisse überschritten, urteilten die Richterinnen und Richter. Daher muss das Weiße Haus jetzt Milliarden an Zöllen zurückzahlen.