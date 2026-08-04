Nicht mehr vereinslos! WM-Star kehrt zu RB zurück

Beim 2:1-Erfolg im Achtelfinale gegen Brasilien brachte Orjan Nyland die Stars rund um Vinicius Junior und Co. regelrecht zur Verzweiflung. Der Goalie machte zahlreiche Chancen zunichte und hielt auch einen Elfmeter von Bruno Guimaraes. Unglaublich, aber wahr: Nach seinem Vertragsende beim FC Sevilla stand Nyland zuletzt länger ohne Verein da.