Nicht mehr vereinslos! WM-Star kehrt zu RB zurück

Neben Goalgetter Erling Haaland hatte auch Torwart Orjan Nyland einen großen Anteil am WM-Erfolg der Norweger, die erst im Viertelfinale knapp an England gescheitert waren. Nun kehrt der Keeper zu RB Leipzig zurück.
Beim 2:1-Erfolg im Achtelfinale gegen Brasilien brachte Orjan Nyland die Stars rund um Vinicius Junior und Co. regelrecht zur Verzweiflung. Der Goalie machte zahlreiche Chancen zunichte und hielt auch einen Elfmeter von Bruno Guimaraes. Unglaublich, aber wahr: Nach seinem Vertragsende beim FC Sevilla stand Nyland zuletzt länger ohne Verein da.
Schon in Saalfelden
Doch das hat sich nun geändert! Denn RB Leipzig reagierte auf den Weggang von Peter Gulacsi und holte den norwegischen WM-Torhüter.
Wie der Verein mitteilt, unterschrieb der 35-Jährige einen Vertrag bis 2028 und absolvierte am Dienstagvormittag bereits mit dem Team im Trainingslager im österreichischen Saalfelden die erste Einheit.
Für Nyland ist es das zweite Engagement in Leipzig. Bereits in der Saison 2022/2023 stand er bei RB unter Vertrag, absolvierte drei Pflichtspiele und gewann mit dem Team den DFB-Pokal.
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