Met Gala schockt mit Skandaldesigner Galliano!

Die wohl wichtigste Mode-Nacht der Welt sorgt schon Monate vor dem roten Teppich für heftige Diskussionen. Das Metropolitan Museum of Art in New York hat das Motto der Met Gala 2027 bekannt gegeben – und setzt ausgerechnet auf den umstrittenen Star-Designer John Galliano (65).
Während die Modewelt jubelt, werfen Kritiker der Veranstaltung vor, einen Mann zu feiern, der wegen antisemitischer und rassistischer Ausfälle verurteilt wurde.
Galliano wird zum Star der Met Gala
Die Ausstellung des Costume Institute trägt den Titel „John Galliano: Horizons“ und würdigt das Lebenswerk des britischen Designers. Damit schreibt die Met Geschichte: Erst zum dritten Mal überhaupt widmet das Museum einem noch lebenden Modedesigner eine große Einzelausstellung. Zuvor wurde diese Ehre nur Yves Saint Laurent (1983) und Rei Kawakubo (2017) zuteil.
Galliano gilt als eines der größten kreativen Genies der Modebranche. Er machte zunächst bei Givenchy Karriere, führte anschließend Dior über viele Jahre zu neuem Glanz und prägte später als Kreativchef Maison Margiela mit spektakulären Kollektionen.
Der Skandal, der alles veränderte
Doch sein kometenhafter Aufstieg endete 2011 abrupt. Nachdem Videos veröffentlicht wurden, in denen Galliano in einem Pariser Café antisemitische und rassistische Beleidigungen äußerte und unter anderem Adolf Hitler verherrlichte, verlor er seinen Posten bei Dior.
Ein Pariser Gericht verurteilte den Designer später wegen zweier Hassdelikte zu einer Geldstrafe. Vor Gericht erklärte Galliano damals, er könne sich wegen seiner schweren Abhängigkeit von Alkohol, Valium und Schlafmitteln nicht an die Vorfälle erinnern. Er begab sich anschließend in Therapie.
In der 2024 erschienenen Dokumentation „High & Low – John Galliano“ bezeichnete der Designer sein Verhalten selbst als „abscheulich“ und „entsetzlich“. Gleichzeitig sprach er offen über Schuld, Reue und seinen langen Weg zurück.
Die Met blendet die Vergangenheit nicht aus
Die Verantwortlichen betonen, dass die Ausstellung Gallianos Vergangenheit keineswegs verschweigen werde. Chefkurator Andrew Bolton erklärte, die Schau werde nicht nur den kreativen Einfluss des Designers zeigen, sondern auch sein Fehlverhalten, dessen Konsequenzen und den gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit seiner Person thematisieren.
Auch Anna Wintour stellt sich hinter die Entscheidung. Die langjährige Vogue-Chefin bezeichnet Galliano als einen der bedeutendsten Designer seiner Generation. Seine Karriere dürfe nicht auf einen einzigen Moment reduziert werden – gleichzeitig werde die Ausstellung die dunklen Kapitel seines Lebens ausdrücklich aufarbeiten.
Zwischen Genie und Skandal
Die Ankündigung dürfte die Debatte bis zur Met Gala 2027 weiter anheizen. Für die einen ist John Galliano ein außergewöhnlicher Visionär, der seine Fehler eingestanden und Konsequenzen getragen hat. Für die anderen bleibt die Ehrung eines wegen Hassdelikten verurteilten Designers ein fatales Signal.
Schon jetzt steht fest: Kaum ein Met-Gala-Thema hat die Modewelt so früh und so heftig gespalten.
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