Met Gala schockt mit Skandaldesigner Galliano!

Galliano wird zum Star der Met Gala

Die Ausstellung des Costume Institute trägt den Titel „John Galliano: Horizons“ und würdigt das Lebenswerk des britischen Designers. Damit schreibt die Met Geschichte: Erst zum dritten Mal überhaupt widmet das Museum einem noch lebenden Modedesigner eine große Einzelausstellung. Zuvor wurde diese Ehre nur Yves Saint Laurent (1983) und Rei Kawakubo (2017) zuteil.