Eishockey-Meister kriegt noch mehr NHL-Power

Vor allem als Trainer startete Williams durch, war in 14 NHL-Spielzeiten an drei der besten Adressen (Vancouver Canucks, New York Rangers, Philadelphia Flyers) beschäftigt. Als Video-Coach der Canucks war er erster NHL-Coach aus der kanadischen Provinz Neufundland. Bei den Rangers ist er 2014 ausgerechnet Dan Lacroix als Assistent gefolgt. Und in Philadelphia stand er im April 2023 beim Saisonfinale gegen Chicago für ein Spiel als Headcoach hinter der Bande.