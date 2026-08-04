Eishockey-Meister kriegt noch mehr NHL-Power

Eishockey-Meister Graz hat punktgenau zum Trainingsauftakt den neuen Assistant-Coach gefunden. Mit dem Kanadier Darryl Williams (58), der fast eineinhalb Coaching-Jahrzehnte bei Klubs wie Vancouver Canucks, New York Rangers und Philadelphia Flyers in der NHL verbracht hat, kriegen die 99ers eine geballte Ladung NHL-Power dazu.
Gemeinsam mit Meistertrainer und Ex-NHL-Coach Dan Lacroix stehen bei den Graz99ers jetzt insgesamt 25 Jahre NHL-Erfahrung hinter der Bande. Die neue „rechte Hand“ von Lacroix ist seit dem Wochenende gefunden. Und ist mit dem Kanadier Darryl Williams (58) ein Mann mit klingendem Eishockey-Namen und erstklassiger Reputation.
Vor allem als Trainer startete Williams durch, war in 14 NHL-Spielzeiten an drei der besten Adressen (Vancouver Canucks, New York Rangers, Philadelphia Flyers) beschäftigt. Als Video-Coach der Canucks war er erster NHL-Coach aus der kanadischen Provinz Neufundland. Bei den Rangers ist er 2014 ausgerechnet Dan Lacroix als Assistent gefolgt. Und in Philadelphia stand er im April 2023 beim Saisonfinale gegen Chicago für ein Spiel als Headcoach hinter der Bande.
Von seinem Fachwissen, seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung werden sowohl unsere Spieler als auch der Trainerstab profitieren.
99ers-Headcoach Dan Lacroix
„Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr darauf, mich dem Champion der letzten Saison anzuschließen. Vor allem freut es mich, ein Teil der Graz99ers-Family zu werden und alles zu genießen, was diese Stadt und der Klub zu bieten haben“, sagt Williams.
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