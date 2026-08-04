Sport-Tabu gebrochen! Aufregung in der Schweiz

Aufregung um den Schweizer Nationalsport! Schwinger Samuel Giger hat im Podcast „GanzLanz“ verraten, dass er sein Geld nur noch mit seinem Sport verdient und damit zum Profisportler geworden ist. Da Schwingen aber nach wie vor als Amateursport gilt, haben die Aussagen des 28-Jährigen ein Tabu gebrochen und für hitzige Debatten gesorgt.