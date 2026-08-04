Elefantenkalb wagt in Schönbrunn kühles Bad

Nicht nur Menschen leiden in dieser Hitze und suchen Abkühlung, auch (Zoo-)Tiere freuen sich über einen Sprung ins kühle Nass. So auch der kleine Elefantenbulle im Wiener Zoo Schönbrunn. Immer weiter wagt er sich ins Wasser vor.
Die Afrikanischen Elefanten im Wiener Zoo Schönbrunn kühlen sich während der Hitzewelle beim Duschen und Baden ab. Ausgiebige Schlamm- und Sandbäder gehören sowieso zu den Lieblingsbeschäftigungen der Dickhäuter. Schlamm und Sand schützen die Haut zudem vor Sonneneinstrahlung und lästigen Insekten.
„Unsere Elefanten nutzen Wasser, Schlamm und Sand genau wie ihre Artgenossen in der Wildbahn zur Hautpflege“, wurde Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck zitiert.
Das Jungtier imitiert dieses natürliche Verhalten von den erwachsenen Tieren. Auch die Körperpflege seines Vaters versucht der Nachwuchs nachzuahmen.
„Wenn dieser mit dem Rüssel Sand auf seinen Rücken wirft, probiert er das sofort selbst aus. Noch klappt das nicht perfekt, aber er wird jeden Tag geschickter“, erzählte Tierpflegerin Jenny Bukowski. Das Elefantenjunge wird am 20. August ein Jahr alt und wiegt bereits stattliche 400 Kilogramm.
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