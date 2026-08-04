Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Frei erfunden“

Trump-Anruf? FIFA weist Infantino-Bericht zurück

Fußball International
04.08.2026 11:01
FIFA-Chef Gianni Infantino (li.) und US-Präsident Donald Trump
FIFA-Chef Gianni Infantino (li.) und US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutliche Worte der FIFA! Der Fußball-Weltverband hat Berichte über Anrufe von Gianni Infantino bei Donald Trump und dessen Kabinett zurückgewiesen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Der FIFA-Präsident hat in den vergangenen Tagen weder den Präsidenten der Vereinigten Staaten noch ein Mitglied seiner Regierung angerufen. Das ist frei erfunden“, heißt es vonseiten der FIFA. Damit bezieht man sich auf einen Bericht der englischen „Times“.

Suche nach Hilfe?
Die britische Tageszeitung hatte geschrieben, dass Infantino nach dem Scheitern seiner Investorenpläne und der wachsenden Kritik an seiner Amtsführung angeblich Hilfe bei Trump gesucht hat.

Lesen Sie auch:
FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht sich einer mächtigen Allianz gegenüber! 
„Es gibt kein Zurück“
Gegen-Bewerbe? Anti-Infantino-Allianz erhöht Druck
04.08.2026
US-Medien berichten
Sucht Verbündete! Bettelt Infantino nun bei Trump?
03.08.2026
Schreiben an die FIFA
Erste Länder entziehen Infantino die Unterstützung
03.08.2026


Die „Times“ bezog sich dabei auch auf einen Bericht des US-Boulevardblatts „New York Post“. Diese hatte unter anderem unter Verweis auf eine namentlich nicht genannte Quelle geschrieben, dass sich Infantino angesichts der Flut negativer Medienberichte „isoliert“ fühle. „Er sucht nach namhaften Verbündeten, die ihn öffentlich unterstützen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
04.08.2026 11:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
156.110 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
146.761 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
112.678 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1308 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1018 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
1015 mal kommentiert
Statt auf grünen Wiesen stehen viele Kühe in Österreich derzeit auf dürren Feldern.
Mehr Fußball International
„Frei erfunden“
Trump-Anruf? FIFA weist Infantino-Bericht zurück
Kommt vom FC Barcelona
Ajax schnappt sich den nächsten prominenten Namen
Nun ist es offiziell
Poker ist beendet: WM-Held hat einen neuen Klub!
Topklub lauert bereits
Bekenntnis vermieden: Spanien-Star vor Wechsel?
„Es gibt kein Zurück“
Gegen-Bewerbe? Anti-Infantino-Allianz erhöht Druck
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf